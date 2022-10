Mulher é atropelada, puxada pelo cabelo e espancada no meio da rua pelo ex-marido

Uma mulher foi atropelada e espancada pelo ex-marido no meio da rua em Tatuí, interior paulista, na sexta-feira (14).

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito aparece e atropela a vítima, que desvia. O homem sai do carro e a joga no chão, arrastando-a pelos cabelos.

De acordo com o boletim de ocorrência, as pessoas que presenciaram a cena não a ajudaram de imediato, porque o suspeito estava ameaçando com um simulacro de arma.

Quando o homem foi embora, os populares acionaram a Polícia Militar, que o perseguiu e o localizou a partir da placa do carro. Ele foi preso, e horas depois liberado após pagar uma fiança no valor de R$ 3.000.

A vítima prestou depoimento e está amedrontada. A principal hipótese é que o crime tenha sido motivado por ciúme por parte do ex-companheiro, que não aceitava o novo relacionamento da mulher.

O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal, atribuído ao artigo 121 do Código Penal, que sinaliza tentativa de feminicídio.