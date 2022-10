Mulher é socorrida com traumatismo craniano após ser atingida por motociclista

Uma mulher foi socorrida com traumatismo craniano após se envolver em um acidente no final da manhã desta segunda-feira (3) no bairro São Sebastião II, em Rondonópolis-MT. A vítima estava em uma motocicleta, quando foi atingida por outro motociclista, que teria invadido a pista preferencial.

Segundo testemunhas, a vítima estava em uma Honda Biz, trafegando pela rua Benetito Ferron, no momento que houve a colisão com uma Honda Pop, conduzida por um rapaz na rua São Francisco. O motociclista não teria respeitado a sinalização e invadido a pista preferencial, provocando o acidente.

A equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu) foi acionada e socorreu a mulher, que apresentava um traumatismo craniano. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional ainda consciente, mas quando deu entrada na unidade apresentou uma complicação e precisou ser intubada. O estado de saúde dela é considerado grave.

O rapaz que estava na outra motocicleta não se feriu no acidente.