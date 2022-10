Mulher fica ferida após batida entre moto e carro no Anel Viário

Uma mulher de 25 anos ficou ferida após se envolver em um acidente entre uma moto e um carro, na manhã desta quarta-feira (5) no Anel Viário, em Rondonópolis (MT).

Segundo informações apuradas no local do acidente, a motociclista e a motorista seguiam sentido a MT-130 quando houve a colisão.

A motorista do carro disse que parou o veículo no acostamento para esperar o fluxo do trânsito amenizar para acessar a entrada do bairro Lúcia Maggi, quando ao entrar na esquerda houve a colisão com a motociclista que seguia pela rodovia.

A equipe do SAMU foi acionada e socorreu a mulher que apresentava ferimentos pelo corpo. Ela foi conduzida pela equipe de resgate até Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência.