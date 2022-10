Município de Rondonópolis começa a imunização de crianças de 3 e 4 anos

A Secretaria de Saúde recebeu esta semana um novo lote da vacina da covid-19 e vai iniciar a aplicação da primeira dose nesta sexta-feira (07). Conforme a determinação do Ministério da Saúde esse lote vai atender somente o público infantil, de 3 e 4 anos, com a primeira e segunda dose.

Os pais podem levar as crianças para receber a vacina a partir de amanhã (07), das 7h às 11h e das 13h às 17h nas seguintes unidades: Policlínica Central, Policlínica Itamaraty, Centros de Saúde Cohab, Conjunto São José e Amparo e nas ESFs Vila Olinda, Mathias Neves, Jambrapi, Santa Clara, Iguaçu, André Maggi, Goulart, Alfredo de Castro e Atlântico.

Segundo informações do superintendente de Vigilância em Saúde do município, Paulo Padim, a Secretaria recebeu apenas 1.200 doses do tipo Coronavac, dessa forma foram divididas em duas partes, metade para a primeira dose e a outra metade para complementar a imunização das crianças com a segunda dose. O intervalo para aplicar a segunda nesse público é de 29 dias.

O volume de doses recebidas nesse lote é pequeno, visto que segundo dados da SMS Rondonópolis ainda tem cerca de 7.100 crianças, entre 3 e 4 anos, para receber a vacina. Por isso os pais devem ficar atentos e levar as crianças ao posto de saúde o quanto antes.

Paralisia infantil

Por conta da baixa procura pela vacina da poliomielite, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu prorrogar mais uma vez a campanha até o dia 31 de outubro. A dose que protege as crianças contra a paralisa infantil está disponível em todas as unidades de saúde do município. O horário de atendimento para vacinação é das 7h às 11h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira.