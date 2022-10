‘Não estamos indo para uma guerra, estamos indo para eleição’, diz ministro da Justiça

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou, em coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado (1º), que a pasta está atenta à possibilidade de violência, mas não há como prever um possível confronto no dia do primeiro turno das eleições, marcado para amanhã, domingo (2). Questionado sobre a proibição de porte de arma no dia da eleição, com exceção de integrantes de forças de segurança em exercício, o ministro disse que a medida não muda o esquema de segurança das eleições.

“Na verdade, a proibição não muda nada. O planejamento está pronto muito antes dessa proibição. Isso não altera em absolutamente nada o nosso planejamento e a execução do nosso trabalho. Não há como fazer previsão de confronto. Não estamos indo para uma guerra, estamos indo para eleição”, declarou.

Na coletiva, Torres detalhou a operação do ministério durante as eleições e ressaltou que as eleições serão seguras. “Teremos eleições seguras. Podem ir às ruas com tranquilidade votar. O planejamento está muito bem feito. Os estados vão atuar em coordenação com o Ministério da Justiça, com as forças de segurança federais. Está tudo pronto”, completou.

Crimes eleitorais

O ministro afirmou que, desde segunda-feira (26) até este sábado (1º), a pasta contabilizou 34 prisões relacionadas a crimes eleitorais. Segundo Torres, foram apreendidos pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal cerca de R$ 3 milhões desde o início da campanha eleitoral, em 15 de agosto.

“Em vários locais do país ocorreram essas apreensões. Os principais crimes neste momento de eleição são o transporte irregular de eleitores, boca de urna e compra de votos. A polícia tem atuado e feito um trabalho de prevenção e repressão a esses crimes”, ressaltou.