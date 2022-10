Nascente Azul: conheça as obras de arte do Museu Subaquático de Bonito

Parte do complexo de ecoturismo da Nascente Azul, o Museu Subaquático de Bonito é uma atração pioneira no Brasil. Único do mundo em um ambiente de água doce, o museu reúne um circuito de esculturas submersas em um grande lago com cerca de quatro metros de profundidade. A proposta é integrar arte e natureza, além de levar o visitante a refletir sobre temas importantes, como sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

A exposição atual, chamada CICLOS, mostra de forma crítica a relação da humanidade com a natureza através do surrealismo e de símbolos visuais. Dois artistas naturais de Corumbá, também no Mato Grosso do Sul, assinam as obras de arte que estão expostas no Museu Subaquático de Bonito. Denilson Oliveira foi o responsável por esculpir as peças, enquanto que as estruturas de arame inoxidável, que formam os esqueletos de cada obra, foram trabalhadas por Flavio Bertini.

A estátua Gaia, na forma de um bebê que se desenvolve dentro de uma árvore, representa a Mãe Natureza, que gera e nutre a vida do planeta. Já a obra Harmonia mostra a união harmônica e eterna que deveríamos ter com a natureza, que aparece aqui como o entrelaçamento dos seres humanos com uma estrutura de cipós formando o símbolo do infinito.

Integrando arte e natureza, todas as estátuas, por estarem submersas, estão aos poucos sendo transformadas pelo próprio meio ambiente, graças ao processo de petrificação pela ação do calcário e do magnésio, componentes encontrados em abundância nas águas de Bonito. Além da exposição atual, os visitantes do Museu Subaquático de Bonito podem ainda admirar a rica biodiversidade aquática presente no local, com peixes de diferentes espécies, como o piraputanga, o pacu, o lambari, o dourado e o piau, que nadam livremente entre as obras de arte.