No hospital, morre segunda vítima de tragédia em lancha

Um dos três homens que estavam na lancha que explodiu no dia 24 de setembro, em Lucas do Rio Verde, morreu neste sábado, no hospital. Douglas Zache, de 30 anos, era amigo de Rita de Cassia Fernandes Lírio, de 25 anos, a primeira vítima fatal da tragédia. O corpo dela foi encontrado carbonizado.

Douglas estava internado no Centro de Tratamento de Queimaduras (CTQ), Hospital Municipal em Cuiabá. Ele era amigo da arquiteta Rita de Cássia.

O marido da arquiteta, que também estava na embarcação, ainda está internado em um hospital em Lucas do Rio Verde e está fora de risco. Ele caiu na água com a força da explosão e ainda teria tentado voltar para o barco em busca da esposa.

O CASO

Três homens e Rita estavam em uma lancha em um lago de uma propriedade particular quando explodiu. A arquiteta morreu na hora e outros dois homens continuam internados na UTI, sendo uma das vítimas, o marido de Rita.

Os três sobreviventes ficaram gravemente feridos e tiveram queimaduras de terceiro grau, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A causa do acidente será investigada pela Marinha do Brasil e pela Polícia Civil, que estiveram no local da explosão.