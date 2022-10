“Nós vencemos a mentira”, diz Bolsonaro após resultado do primeiro turno

Logo após o resultado do primeiro turno as eleições o presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu uma coletiva de imprensa na entrada do Palácio da Alvorada. “Nós vencemos a mentira”, disse o candidato à reeleição ao se referir às pesquisas eleitorais divulgadas na véspera do pleito.

Dos principais institutos, Ipc (ex-Ibope) e Datafolha, os resultados apontavam Lula com chances reais de vitória já no primeiro turno das eleições, oscilando na casa dos 50% das intenções de voto. Bem abaixo, segundo os levantamentos, aparecia Bolsonaro. O resultado final, porém, foi mais apertado neste primeiro turno: Lula com 48,4% (57.258.115 votos) e Jair Bolsonaro com 43,2% (51.071.277 votos).

“Vencemos a mentira no dia de hoje das pesquisas e vamos mostrar agora melhor à população brasileira, especialmente à classe mais afetada pela política do melhor ficar em casa e a economia a gente vê depois”, disse Bolsonaro.

O candidato disse também que nas próximas quatro semanas pretende mostrar que “a mudança que alguns querem pode ser pior”, em referência a um eventual retorno de Lula ao Poder. A partir desta terça-feira (04), Bolsonaro disse que pretende intensificar as articulações políticas em busca de alianças para reverter o placar no segundo turno.

O segundo turno das eleições ocorre no dia 30 de outubro.