Nossa Carta Magna

Até a Revolução Francesa, o rei representava o Estado. “O Estado sou eu”, frase dita por Luís XIV, rei da França, exibe fielmente o que foi esse período. Depois da Revolução Francesa, porém, movimento inspirado no pensamento iluminista, o Estado passou a ser uma entidade jurídica e o documento que o inaugura é a Constituição.

Neste 5 de outubro, celebramos 34 anos desde a promulgação de nossa última carta política. Ainda me lembro dos ensinos do Professor Francisco Bruno, titular da cátedra de Direito Constitucional na Faculdade de Direito de Bauru, mantida pela Instituição Toledo de Ensino, onde me graduei. Assim ele conceituava Estado: “Estado é a sociedade necessária em que se observa o exercício de um governo soberano a exercer sua autoridade sobre uma determinada população, em um dado território, onde primeiramente cria a lei (Poder Legislativo), depois a executa, administrando a coisa pública (Poder Executivo), e, por fim, pune a tantos quantos transgredirem o ordenamento jurídico social obrigatório (Poder Judiciário), visando o bem comum” (grifo nosso).

Acredite se quiser, caro leitor, mas não precisei consultar alguma anotação para escrever o conceito acima. À guisa de muito lê-lo, acabei por decorá-lo. Em negrito, estão os elementos do Estado (povo, território e governo soberano), bem como sua finalidade (o bem comum). Desde que nos tornamos independentes, em 1822, já tivemos, promulgadas ou outorgadas, 7 Constituições. Dizemos que uma Constituição é promulgada quando ela surge através da aprovação de uma Assembleia Nacional estabelecida para este fim. Outorgada, por outro lado, é a Constituição que é imposta pelo governante. São os casos das de 1822 (outorgada por D. Pedro I), a de 1937 (imposta por Getúlio Vargas) e 1967 (que foi estabelecida pela ditadura militar).

Quanto a esta última, já foi superada a celeuma sobre sua natureza constitucional. A Constituição de 1967 consolidou a ditadura no Brasil, surgida do golpe de 1964. Com o adoecimento do então presidente Costa e Silva, em 1969, vitimado por um AVC, seu vice, o civil Pedro Aleixo, deveria substituí-lo na função, mas uma Junta Militar assumiu o poder e Emendou a Constituição de 1967, outorgando novo texto que a desfigurou completamente e marcou o rompimento cabal do Estado brasileiro com a ordem democrática, outorgando o novo texto constitucional.

Essa ditadura duraria 21 anos até que, em 1985, pela primeira vez, um civil foi eleito para a Presidência da República, Tancredo Neves. A eleição foi indireta, realizada pelo Colégio Eleitoral (o Congresso Nacional). Tancredo não chegou a assumir. Com sua morte, o maranhense José Sarney se tornou presidente e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para a confecção de uma nova carta política para a nação. Elegemos nossos representantes naquele ano e, em 1988, num 5 de outubro, o presidente daquela assembleia promulgou a atual Constituição da República Federativa do Brasil.

Claro que o texto não era perfeito, o que era sabido pelo legislador constituinte já que criou, na própria Constituição, o poder reformador constitucional, delegando-o ao Congresso Nacional. E ela já recebeu, até aqui, 125 Emendas, que a aprimoraram, sem desfigurá-la, contudo. Há ainda imperfeições em nossa Carta Magna, mas, obedecê-la e cumpri-la é dever de todos e, como disse Ulisses Guimarães em 5 de outubro de 1988: “Traidor da Constituição é traidor da pátria”. Cumpramo-na, pois!