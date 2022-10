Número de recenseadores é menos da metade do necessário para cobrir Rondonópolis

Dos 212 recenseadores do Censo Demográfico 2022 do IBGE necessários para levantar os dados em Rondonópolis, cerca de 80 apenas estão em atividade. A falta de profissionais em todo o Brasil fez com que o órgão federal prorrogasse até o início de dezembro a coleta dos dados, o prazo inicial era até este mês. Agora, Prefeitura e unidade local buscam estratégias para aprimorar o trabalho em campo e clamam a população para que respondam ao questionário.

A falta de profissionais em Rondonópolis foi confirmada pelo coordenador de área do IBGE em Rondonópolis, Marcelo Mendes Marques. “Hoje estamos com menos da metade do que gostaríamos. Precisamos que este seja o melhor censo possível e, neste ano, a pessoa pode até responder as perguntas pela internet”, explica. “Basta que um recenseador tenha acesso à essa pessoa, seja presencialmente, por telefone ou e-mail, para lhe enviar um código de acesso e login na plataforma onde está o questionário”, completa.

Dos cerca de 80 mil domicílios a serem visitados neste censo, 35% já receberam recenseadores. “As dificuldades são a falta recenseadores e também a população que demora a atender o profissional. Às vezes marca e não atende”, diz Mendes. Em outras ocasiões, exceções, reforça o coordenador, o compartilhamento de fakenews e a hostilidade dos moradores contra os profissionais impedem a coleta dos dados. “Agradecemos à população que está nos recebendo, mas existem casos de fakenews, assédio e violência. Por isso, sempre quando vamos ao bairro, procuramos marcar encontro com o cidadão no posto de saúde, na associação de moradores ou avisamos no grupo de mensagens daquela localidade. Tudo para dar maior segurança para os profissionais e para os moradores, para que tenham a certeza de quem estão recebendo um profissional credenciado”, explica.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Por meio da coleta dos dados, é possível traçar o perfil dos municípios e seu crescimento no comparativo com o último levantamento, etapa importante na implantação de políticas públicas. “É através desses dados que você sabe a mortalidade infantil no município, a renda média, a escolaridade média, índice de analfabetismo, etc. O Censo nos dá uma fotografia da cidade”, reforça o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB). “A sociedade precisa receber estes profissionais. Isso é importante”, completa.

FPM

Dos recursos, é o censo que baliza a destinação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, do governo federal para os Estados, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual.

Este recurso é destinado a investimentos nas políticas públicas detectadas como mais urgentes a cada município, de acordo com o detectado pelo Censo Demográfico. “O censo contribui na implantação das políticas públicas. É importante que saibamos que cidade nós somos e para onde vamos caminhar no futuro”, finaliza o prefeito.