O dia é delas (as crianças)

O mundo todo celebra o Dia das Crianças, mas só o Brasil em 12 de outubro. A maioria dos países festeja o dia da molecada em 1º de junho, data em que a ONU reconheceu a necessidade de se ter no calendário um dia para reflexão sobre os direitos dos baixinhos. Aqui entre nós, uma lei, de 1924, instituiu o 12 de outubro como o Dia das Crianças, ainda na Velha República. O presidente era Arthur Bernardes.

Com a chegada ao poder, Getúlio Vargas pretendeu (e conseguiu em alguns casos) romper com o velho sistema, inclusive gerando um novo calendário e, por meio de um Decreto, que “fixava as bases da organização da proteção à maternidade, à infância e à adolescência em todo o País”, acabou por estabelecer nova data para a celebração, o 25 de março.

Foi só em 1960 que o 12 de outubro foi resgatado como o Dia das Crianças, quando a fábrica de brinquedos Estrela, em associação com a Johnson & Johnson, criaram uma campanha publicitária a fim de incrementar suas vendas num mês que, até então, não tinha data a ser celebrada. E deu muito certo, e o deus “mercado”, então, acabou por fixar este dia para a celebração do Dia das Crianças.

Mas a data pede mais que brinquedos. Ela nos rememora a principal fase da trajetória humana, onde as bases de nossa personalidade são forjadas, em grande medida, pela vida familiar, escolar e social que temos na infância. Um trauma sofrido nessa idade nos marcará para sempre. Já tive a oportunidade de escrever por aqui que, nos dias de hoje, os pais trabalham o máximo que podem para dar o melhor para seus filhos, mas o melhor para os filhos é a presença dos pais. Pai e mãe têm cheiro. A gente lhes reconhece os passos. Mil vozes podem estar falando ao mesmo tempo e distinguiremos, com nitidez absoluta, a de nossos pais. É a intimidade que confere isso.

Criança precisa de três coisas, principalmente: cuidado, limite e exemplo. O cuidado, naturalmente, visa garantir sua segurança alimentar, educacional, emocional e afetiva. Os limites impostos, acompanhados de disciplina quando a criança não os respeita e de premiação quando os observa, têm por fim inculcar nos pequenos o que eles vão encontrar pela vida adulta. Por fim, o exemplo. Ah, o exemplo! As crianças não fazem o que você fala; fazem o que você faz. Quem tem reponsabilidade sobre uma criança já não pode mais viver de qualquer modo porque ela sempre estará a lhe observar o comportamento.

Depois disso tudo, por favor, não esqueça o presentinho dela. A criança aguarda um carrinho, uma boneca, um jogo de tabuleiro, uma bicicleta, um tablet (eca!). Nada de aparecer com camiseta, cueca, sapato etc. Criança quer brinquedo, e ponto! No mais, feliz Dia das Crianças para todas elas. Cuidemos dos nossos pequenos e ajudemos o demais também, caso de nós precisem. Cito, mais uma vez nessa editoria, o verso do poeta: “Há que se cuidar do broto pra que a vida nos dê flor e fruto”.