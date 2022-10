O que fazer em Cambará do Sul (RS)

Poucas pessoas sabem, mas a pequena cidade de Cambará do Sul, localizada na região de Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, abriga os maiores cânions do Brasil. A natureza por lá é pródiga e por isso, trilhas, cavalgadas e cachoeiras estão entre as principais atrações do local, que fica a menos de 200 quilômetros da capital Porto Alegre.

“O destino merece ser descoberto pelos brasileiros, que costumam achar que para se ver cânions é preciso ir até os Estados Unidos. Aqui também temos paisagens naturais de tirar o fôlego; é impossível não se apaixonar”, diz Silvio Sallowicz, CEO da Duo & Ecco.

Confira, abaixo, 5 atrativos imperdíveis da região:

Visitas aos cânions

Itaimbezinho e Fortaleza são os principais cânions em Cambará do Sul. O Itaimbezinho fica no Parque Nacional de Aparados da Serra e o Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral. Suas paisagens são de tirar o fôlego!

Passeios de balão

Há várias empresas que oferecem a experiência de sobrevoar os cânions de Cambará do Sul. É uma forma super divertida de conhecer toda a cidade por cima e apreciar paisagens nunca vistas antes.

Curtir o curioso “Passo do S”

A apenas 40 km de Cambará do Sul, o Parque Estadual do Tainhas abriga o “Passo do S”. Este é um lajeado natural do rio Tainhas, onde o nível da água é mais baixo e dá para cruzar de carro, a pé ou a cavalo. É uma experiência única na região!

Ecoturismo e atividades ao ar livre:

Além dos cânions, vale andar de 4×4 pelas estradas locais e se aventurar pelas principais fazendas da região. Além de conhecer as cachoeiras, a cidade ainda oferece passeios de bote, trilhas e trekking.

QUANDO IR PARA CAMBARÁ DO SUL?

A melhor época para visitar o destino é no inverno, nos meses de julho e agosto. Isso porque neste período é possível ter uma visibilidade melhor dos cânions, já que o clima é seco e mais ensolarado, com menores chances de neblina. Por outro lado, os mais aventureiros vão curtir ir até a região nos meses de setembro a maio, quando a temperatura é mais agradável e dá para tomar banho nas cachoeiras. Em tempo: no inverno, é comum a cidade registrar as mais baixas temperaturas do estado e até mesmo do Brasil.