Obra Kolping realiza aula inaugural para 22 adolescentes no Socioeducativo

Foi realizada na noite desta segunda-feira (03), a aula inaugural do ‘Projeto de Olho no Futuro’ com o curso de rotinas administrativas, técnica de vendas e excelência em vendas no Centro Socioeducativo, em Rondonópolis.

O curso é ofertado em Parceria com a Obra Kolping de Mato Grosso e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Rondonópolis- MT.

Ao todo, 22 adolescentes participarão das aulas que devem terminar no dia 1º de novembro, com a entrega dos certificados. O objetivo é unir em favor da ressocialização dos internos do socioeducativo, e que ao retornarem ao convívio social, estarão aptos para mercado de trabalho com um o curso de capacitação no currículo.

O gestor do Case, Carlos Heliabe de Almeida Lyra, destacou que os adolescentes que deixam a unidade levam até quatro certificados diferentes. “Aqui eles têm mais oportunidade de qualificação do que se estivessem em casa. Nós estamos dando uma opção de caminho diferente do que eles tinham quando vieram parar aqui”, afirmou.