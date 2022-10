Operação combate ao tráfico de drogas em três cidades da fronteira de MT

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especial de Fronteira (Defron), deflagrou nesta sexta-feira (07) a Operação Anotación para cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em investigação sobre os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

As ordens judiciais são cumpridas nos municípios de Rio Branco, Lambari D’Oeste e Salto do Céu, todos na região oeste do estado.

As investigações tiveram início na Defron a partir da prisão de um morador da cidade de Rio Branco, no terminal rodoviário de Cáceres. Ele foi flagrado com um quilo de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína.

A equipe da Delegacia de Fronteira apurou que o jovem preso é integrante de uma facção criminosa e fazia a distribuição de entorpecentes a revendedores, conhecidos como ‘boqueiros’.

O termo “anotación” faz referência à contabilidade sobre a comercialização de drogas, que era feita por meio de um caderno.

Participam da operação, equipes da Delegacia Regional, 1a. Delegacia de Cáceres e Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres.