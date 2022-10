Operação conjunta apreende madeira sendo transportada de forma irregular

A ‘Operação Rotas da Amazônia – Guardiões do Bioma’ desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com o INDEA/MT apreendeu uma carga de madeira irregular, no km 48 da BR 364, em Alto Garças (MT).

Durante a inspeção da carga, foram encontradas três espécies de madeira. Duas permitidas e que constavam na documentação e uma terceira proibida de corte e comercialização, contrariando a legislação vigente.

Diante disso, por realizar o transporte de espécie de madeira cuja comercialização é proibida, o condutor, a empresa emissora da nota e o transportador restaram incurso no delito de Transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida.

No total, 27.98m³ de madeira foram apreendidos.

O veículo e a carga foram apreendidos e permanecerão à disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e do juízo para providências cabíveis, já o condutor assinou TCO comprometendo-se a comparecer no Juizado Especial Criminal (JECRIM).