Operação conjunta da PRF e Bope apreende grande quantidade de agrotóxico adulterado

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), apreenderam nesta segunda-feira (10), uma grande quantidade de agrotóxicos líquidos e granulados em condição adulteradas. A apreensão ocorreu durante abordagem e em uma propriedade do município de Tangará da Serra-MT.

A PRF estava em patrulhamento na rodovia, quando, um carro foi abordado e na carroceria foi localizado galões com 4.600 litros de agrotóxico adulterado.

Ao ser interrogado sobre os produtos, o motorista informou que seria entregue em uma propriedade do município, a equipe do Bope se dirigiu ao endereço e lá foi encontrado mais 140 Kg de agrotóxicos granulados, o proprietário não estava no local.

Diante das circunstâncias, o motorista foi detido e os produtos adulterados apreendidos.