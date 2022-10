Outubro acumula segundo aumento semanal no custo da cesta básica cobrado em Cuiabá

O preço da cesta básica cobrado na capital do estado tem registrado forte elevação nas duas primeiras semanas do mês, acumulando, no período, alta de 4,46%. O valor atual está R$ 31,20 maior no período, chegando a custar, em média, R$ 730,57, segundo Boletim da Cesta Básica, realizado pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT).

No acumulado do mês, a alta do mantimento considerado essencial para a subsistência de uma família de até quatro pessoas foi impulsionada, principalmente, pelo tomate, que apresentou alta de 15,73% na semana e já chega a 48,01% no mês.

Para o diretor de Pesquisas do IPF-MT e superintendente da Federação, Igor Cunha, a forte variação no preço do item pode estar relacionada à desaceleração da colheita da safra. “A aceleração da colheita do tomate antes do período chuvoso foi um dos fatores que refletiram na redução da oferta do produto no atacado, o que gerou um aumento em seu valor nos supermercados”.

Outro item que também apresentou variação positiva no preço foi a batata, com aumento de 4,13% no comparativo semanal, acumulando, ainda, a quinta semana de alta consecutiva em seu valor, um crescimento de 32,56% no período.

Ao todo, sete dos 13 itens apresentaram variação positiva na semana. A banana também registra aumento em seu valor, de 3,85% em comparação com a semana anterior e uma variação nominal de R$ 3,18, também provocada pela baixa oferta do produto.

Ainda assim, Igor Cunha explica que outros itens em queda ajudam a equilibrar as despesas com a alimentação familiar. “Mesmo com o crescimento no valor total da cesta, produtos como o açúcar e o óleo de soja, apresentam queda na comparação semanal, esses itens em conjunto com a queda do arroz e feijão podem facilitar a organização da renda e as escolhas dos consumidores”.

O leite registra sua décima primeira queda em seu valor, com variação acumulada de -19,80% nesse período. O arroz, assim como o feijão, também demostra queda em seu preço, sendo esses itens de grande importância para a alimentação.

