Pai de Vidal, do Flamengo, é encontrado morto

Erasmo Vidal, pai do jogador chileno Arturo Vidal, do Flamengo, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (11), em Santiago, capital do Chile. Ele estava próximo das dependências do Clube Hípico da cidade, o qual frequentava diariamente. Erasmo tinha 61 anos de idade e teve uma parada cardiorrespiratória, segundo sites de notícias locais.

Nas redes sociais, o Flamengo se pronunciou sobre o ocorrido: “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Erasmo Vidal, pai do nosso atleta Arturo Vidal. Desejamos força neste momento difícil e seguimos juntos!”, publicou.

FINAL DA COPA DO BRASIL

Vidal treinou normalmente nesta manhã e decidiu seguir com o elenco rumo a São Paulo para disputar a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena. Nas redes sociais, o clube rubro-negro fez uma postagem lamentando a morte.

O Clube Hípico de Santiago, onde Erasmo Vidal foi encontrado morto, também emitiu comunicado oficial.

“Com respeito aos ocorridos recentemente no interior das nossas dependências, o Clube Hípico de Santiago informa que:

Durante a manhã foi encontrado o senhor Erasmo Vidal no interior do recinto por parte de nossa equipe de segurança. Ao entender que a pessoa não se encontrava em boas condições, paramédicos foram contatados. A presença de uma equipe da SAMU também foi chamada de imediato.

Ao chegar ao local, a ambulância ofereceu os primeiros socorros e tentou reanima-lo, já que sua condição estava piorando. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e choque hipovolêmico. Infelizmente, após a chegada da SAMU, Don Erasmo faleceu.

Diante da situação, o Club Hípico presta condolências à família e amigos de Don Erasmo, que estava ligado às atividades do clube diretamente e por muito tempo”.

Desde que chegou ao Flamengo, Vidal disputou 20 jogos. O jogador tem dois gols e uma assistência na temporada. Um dos gols foi marcado no clássico contra o Botafogo.