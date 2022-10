Palmeiras goleia o Coritiba por 4 a 0 e lidera o campeonato com 12 pontos de diferença para o segundo colocado

O Palmeiras recebeu o Coritiba no Allianz Parque, na noite desta quinta-feira (6), pela 30ª rodada do Brasileirão e aumentou sua vantagem na liderança da competição, vencendo os rivais por 4 a 0, chegando aos 66 pontos e doze à frente do segundo colocado. Partida teve a estreia da joia Endrick atuando pouco mais de 20 minutos.

A vitória do Verdão foi construída com os gols de Mayke, Rony, Gustavo Gómez e Breno Lopes. O jogo teve mais de 39 mil pessoas presentes na casa palmeirense. Com o resultado, o Alviverde chegou a 15 confrontos invictos no torneio. De quebra conseguiu sua 5ª vitória consecutiva.

Foco distintos

Os times de Palmeiras e Coritiba seguem com focos distintos no Campeonato Brasileiro. O Verdão sairá na 31ª rodada para enfrentar o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, às 18h30, na próxima segunda-feira (10), buscando consolidar o título. Um dia antes, o Coxa lutando para não entrar na zona de rebaixamento, receberá no Couto Pereira, o RB Bragantino, às 18h.

Vantagem ampliada

O Verdão foi para a partida sabendo que podia ampliar sua diferença sobre o Internacional na competição e não deu chance para zebra. Dominante do início ao fim, a equipe hoje dirigida por João Martins devido a suspensão de Abel Ferreira superou o Coxa com gols na etapa inicial e final do confronto. Além das chances defendidas por Gabriel Vasconcellos, em finalizações de Piquerez, Dudu e Atuesta.

Com 15′ do primeiro tempo, Mayke, na sua nova função de atacante pelo lado direito do campo, apareceu na área para cabecear a bola, depois do escanteio de Gustavo Scarpa. Já aos 33′, Rony aproveitou uma troca de passes rápida e encobriu o goleiro dos paranaenses, em mais uma assistência do camisa 14. Após o intervalo, em jogada ensaiada, Dudu cruzou e Gómez converteu para fazer 3 a 0 no placar, confirmando ainda mais a liderança do Brasileirão com 66 pontos. Sem contar Breno Lopes que fechou a goleada depois de tabela com Bruno Tabata.

Ainda deu tempo para o atacante Endrick fazer sua estreia no profissional, entrando aos 23′ do segundo tempo e perdendo um gol cara a cara no Allianz Parque, em contra golpe fatal armado pelo camisa 7 palmeirense e Tabata.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 4 x 0 Coritiba

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data e hora: quinta-feira (6), às 19h

Público e Renda: 39.877 / R$ 2.404.137,18

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Atuesta, aos 29′ 1º/T (Palmeiras); Boschilia, aos 41′ 1º/T e Thonny Anderson, aos 43′ 2º/T (Coritiba)

Gols: Mayke, aos 15′ 1º/T, Rony, aos 33′ 1º/T, Gustavo Gómez, aos 8′ 2º/T e Breno Lopes, aos 31′ 2º/T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Atuesta (Gabriel Menino), Mayke (Breno Lopes) e Gustavo Scarpa (Bruno Tabata); Dudu (Merentiel) e Rony (Endrick). Auxiliar Técnico: João Martins.

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Jhon Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos (Egídio); Bruno Gomes, Jesús Trindade e Boschilia (Thonny Anderson); Warley (José Hugo), Fabrício Daniel (Léo Gamalho) e Alef Manga (Biel). Técnico: Guto Ferreira.