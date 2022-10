Palmeiras não consegue passar pelo Atlético-GO e vê diferença de pontos da liderança diminuir

O líder Palmeiras foi a Goiânia enfrentar o Atlético-GO, na noite desta segunda-feira (10), já sabendo da vitória do vice-líder Internacional no fim de semana. O duelo no estádio Antônio Accioly, pela 31ª rodada, terminou em 1 a 1 e fez com que o Verdão chegasse aos 67 pontos e visse a diferença para o segundo colocado cair para dez, a sete jogos do término do Campeonato Brasileiro.

A equipe palmeirense chegou a 16 jogos sem perder no Brasileirão, seguindo invicto como visitante no torneio — nove vitórias e sete empates —, mas o resultado não foi propriamente o esperado. Os gols do confronto foram marcados por Murilo e Shaylon, na etapa final.

Com a temporada chegando ao fim, Palmeiras e Atlético-GO só têm o Brasileirão para pensar nas próximas semanas. Os palmeirenses vão receber na 32ª rodada o São Paulo, no último clássico e Choque-Rei do ano, às 16h no Allianz Parque, no próximo domingo (16). Já o Dragão, no mesmo dia, às 18h no Alfredo Jaconi, visita o Juventude, em duelo da zona de rebaixamento.

Contagem regressiva

O Palmeiras continuou na batalha das suas oito finais, como gosta de repetir o técnico Abel Ferreira, em referência aos compromissos que faltam até o fim da competição. A equipe busca o 11º título do Brasileirão em sua história. Em um calor intenso, o Verdão até seguiu com grande intensidade na maior parte da partida, mas quem teve uma das melhores chances no jogo foi o atacante Wellington Rato, do Atlético-GO.

Weverton acabou sendo o protagonista do lance, pois não caiu antes e, cara a cara com o jogador rival, desarmou-o com as mãos dentro da grande área. Posteriormente, Renan, arqueiro do Dragão, começou aparecer em finalizações de Gustavo Scarpa e Murilo. O camisa 26 do Alviverde, aos cinco minutos do segundo tempo, anotou de cabeça o gol dos visitantes e deixou a equipe ainda mais folgada na liderança do torneio.

No entanto, depois, aos 19 minutos da etapa final, em jogada pelo lado direito, Dudu cruzou rasteiro, e o arqueiro palmeirense, evitando que a bola passasse para Churín, espalmou-a para a pequena área, e ela chegou limpa para que o meio-campo Shaylon empatasse o confronto. Sem contar Gustavo Gómez, que salvou uma finalização em cima da linha no empate que deixou os palmeirenses invicto como visitante na competição e com 67 pontos na liderança do torneio.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO 1 x 1 Palmeiras

Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)

Data e hora: segunda-feira (10), às 18h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues dos Santos (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Edson Fernando, aos 15′ 1º/T, Willian Maranhão, aos 27′ 1º/T, Jorginho, aos 22′ 2º/T e Shaylon, aos 26′ 2º/T (Atlético-GO); Rony, aos 34′ 1º/T, Zé Rafael, aos 23′ 2º/T (Palmeiras)

Gols: Murilo, aos 5′ 2º/T (Palmeiras); Shaylon, aos 19′ 2º/T (Atlético-GO)

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique (Shaylon); Willian Maranhão (Rhaldney), Edson Fernando (Jorginho) e Marlon Freitas; Wellington Rato, Churín (Klaus) e Luiz Fernando (Léo Pereira). Técnico interino: Eduardo Souza.

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Mayke (Breno López) e Gustavo Scarpa (Navarro); Dudu (Wesley) e Rony (Merentiel). Técnico: Abel Ferreira.