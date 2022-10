Para defender mãe e avó de agressão, garoto de 13 anos mata homem com facada no coração

Um homem identificado pelo nome de Paulo Henrique, idade não divulgada, foi morto na noite deste sábado (01), com uma facada no coração, por um garoto de 13 anos. O caso aconteceu na rua Wesley Santos Arruda, no bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações colhidas no local, o garoto estava em casa com sua avó e sua mãe, quando, a vítima que sofre de problemas mentais adentrou na residência e tentou agredir as mulheres, o jovem no desespero pegou uma faca e o atingiu na região do coração, com o intuito de proteger a mãe e a avó.

A vítima também era moradora do bairro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

Conforme informações de um dos socorristas, a vítima já foi atendida outras vezes em situação de surto.

A Polícia Militar também esteve presente no local.