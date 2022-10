Passageiro sofre fratura exposta em acidente na Vila Birigui; filho pilotava a moto

Um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado no final da tarde desta terça-feira (18) na Vila Birigui, em Rondonópolis – MT. O passageiro da moto teve uma grave fratura exposta em uma das pernas.

Segundo informações, pai e filho seguiam na motocicleta pela avenida Presidente Médici no sentido bairro-centro quando foram atingidos pelo condutor do carro que tentava cruzar a rotatória. Com a colisão, a moto ficou presa no carro.

O pai, que estava na garupa da moto, teve uma fratura na perna direito, já o filho teve apenas leves escoriações.

O condutor do carro não se feriu.