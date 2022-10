Pedágio em trecho entre Primavera do Leste e Paranatinga passa a custar R$ 9,50 a partir desta sexta-feira

Atenção motoristas! O pedágio no trecho entre Primavera do Leste e Paranatinga, na MT-130, passou a ser cobrado em novo valor nesta sexta-feira (13). os carros de passeio passam a pagar R$ 9,50.

A autorização do Governo do Estado já foi publicada no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira (13).

A empresa concessionária que administra o trecho é a Rota dos Grãos. Em contrapartida ao aumento do preço do pedágio, a empresa diz que fez melhorias para a fluidez do tráfego, condições de conforto e segurança dos usuários.

Ainda segundo afirma, foi realizado a recuperação funcional do pavimento, a sinalização vertical e horizontal, as obras de arte especiais, os sistemas de drenagem, os sistemas elétricos e iluminação, além da limpeza da pista e faixa de domínio.

A cobrança do novo valor teve início às 00h01 desta sexta-feira (14).