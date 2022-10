Pensando em viajar com os amigos? Confira 7 dicas para evitar brigas desnecessárias

Viajar com amigos é uma atividade que nos ajuda a aliviar o estresse, mas, às vezes, basta um pequeno deslize para que ela se torne em uma experiência terrível e acabe de vez com uma amizade de muitos anos. Pensando nisso, separei algumas dicas para quem deseja viver essa aventura sem correr o risco de perder um bom amigo. Confira:

Escolha um destino que agrade a todos

A escolha do destino é o primeiro passo para o sucesso de uma viagem. Faça uma lista com algumas opções, considerando o gosto dos integrantes do grupo e as limitações de cada integrante: como intolerância alimentar, alergias, indisposições, entre outros. E, em seguida, marque uma reunião para decidirem, juntos, qual das opções é mais agradável e cabe no orçamento do grupo.

Se possível, opte por quartos individuais

Ao reservar uma casa ou um hotel, opte, se possível, por um espaço maior e com mais divisões de quartos. Quando convivemos por muito tempo com pessoas diferentes em um mesmo ambiente, damos abertura para os atritos. Decidam, em grupo, se essa opção cabe no orçamento e quais pessoas podem dividir um mesmo quarto sem grandes problemas.

Não fique mais tempo que o necessário

Defina uma quantidade de dias que seja o suficiente para conhecer o destino, curtir a presença dos amigos e ainda deixar aquele gostinho de ‘quero mais’. Às vezes, nos empolgamos com uma viagem e acabamos ficando mais tempo do que o necessário, criando uma oportunidade perfeita para o tédio se transformar em desavenças.

Monte um cronograma flexível

Planejar os pontos turísticos e restaurantes de uma viagem é muito importante, mas lembre-se de ser flexível e contar também com a colaboração de outros membros do grupo. Ter em mente os locais mais desejados pode ser um ótimo guia, mas não significa que aquilo precisa ser seguido à risca todos os dias. Permita-se viver uma aventura!

Defina uma lista de compras

Se vocês forem dividir uma casa e precisarem fazer compras, lembre-se de manter uma lista completa com opções que contemplem todos os integrantes do grupo e que leve em consideração o orçamento da viagem. Ir ao mercado animado pode ser um grande perigo e gerar brigas na hora de dividir as contas.

Respeite o momento de cada pessoa

Imprevistos acontecem. Pode ser que um de seus amigos não esteja se sentindo muito bem no dia daquele passeio tão esperado ou que um casal precise de um momento a sós para resolver alguma questão. Saiba respeitar o momento de todos para que um pequeno problema não se transforme em uma grande briga.

Não exagere na bebida

Seguindo na linha dos itens anteriores, lembre-se de não exagerar no consumo de bebidas. Apesar de fazer parte dos momentos de descontração, o excesso de álcool pode acabar causando mal-entendidos e gerando confusões desnecessárias. Conheça os seus limites.

Por fim, aproveite muito essa oportunidade de curtir com os amigos. Isso é algo muito especial e certamente ficará na memória de vocês por muitos anos!