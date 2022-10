PM impede lançamento de drogas em presídio e quadrilha é presa

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam quatro homens, com idades entre 19 e 31 anos, por associação para o tráfico de drogas, em Cuiabá (MT). Com a quadrilha, a PM apreendeu porções de drogas e um drone que lançaria objetos e entorpecentes na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Industriário, por volta de 02h30, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) visualizou um drone sobrevoando a região de forma suspeita. Os policiais militares iniciaram acompanhamento e flagraram o drone pousando no interior de uma residência, onde estava reunida a quadrilha.

De imediato, foi dada ordem de parada aos suspeitos, que tentaram fugir pelos fundos da casa, mas que rapidamente foram detidos e abordados. Em revista pessoal e buscas pelo imóvel, foram encontrados porções de maconha embaladas com fita isolante, tubos de linhas e um carregador e controle do drone.

Questionados sobre a ação que realizavam com o aparelho, um dos homens confessou que o grupo teria recebido a quantia de R$ 1.500,00 para controlar o drone e realizar lançamento de drogas e celulares dentro da PCE.

Diante da situação de flagrante, os quatro suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Central de Flagrantes, junto com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.