Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra mulher que degolou namorada com vidro de garrafa motivada por ciúmes

A Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra-MT cumpriu um mandado de prisão em aberto nesta terça-feira (18), contra uma mulher acusada de matar a namorada degolada com vidro de garrafa. O crime aconteceu em abril deste ano, em Trindade-PE.

Entenda o caso

A vítima estava em um bar com uma amiga e a indiciada ficou com ciúmes, quebrou uma garrafa de cerveja e com o vidro degolou o pescoço da namorada que veio a óbito instantâneo, após o crime, a acusada fugiu do estado de Pernambuco.

Na data de hoje, os investigadores de Tangará da Serra tiveram êxito em localizar a foragida que se abrigava em uma casa de apoio.

A mulher após ser presa foi encaminhada para delegacia do município e em seguida levada para a Cadeia feminina da cidade de Nortelândia-MT.

A Justiça vai decidir se a autora do crime vai continuar cumprindo pena em Mato Grosso ou se será encaminhada para o estado de Pernambuco onde ocorreu o crime.