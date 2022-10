Polícia Civil cumpre mandado de prisão em desfavor de autor de latrocínio em Rondonópolis

Um homem foragido da Justiça por envolvimento em um latrocínio, foi preso pela Polícia Civil, na tarde de sábado (15), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Barra do Garças.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pelo crime de roubo seguido de morte, após investigação da Polícia Civil de Rondonópolis para apurar a ocorrência.

Diante da ordem judicial, os policiais civis da DERF de Barra do Garças realizaram diligências e localizaram o procurado.

Ele foi abordado dentro de um táxi em Pontal do Araguaia, tentando fugir para a cidade de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás.

O delegado de polícia Joaquim Leitão Júnior, explicou que o crime de latrocínio é uma qualificadora do crime de roubo, que se inicia com a subtração da coisa da vítima, com uso de violência ou grave ameaça, porém se finaliza com sua morte.

“Por essa razão o Código Penal Brasileiro responde mais duramente a essa conduta, com a aplicação da pena de reclusão de 20 a 30 anos. A Polícia Civil de Barra do Garças, mais uma vez, deu resposta rápida no combate à criminalidade, buscando garantir a segurança que a sociedade merece”, destacou o delegado.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o preso foi encaminhado para a Cadeia Pública de Barra do Garças, onde ficará à disposição da Justiça.