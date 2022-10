Polícia Civil identifica e prende envolvidos no assassinato de dono de lanchonete

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (20) dois envolvidos no homicídio de Lucas Rezende, morto na frente da mulher no dia 3 de agosto em uma lanchonete, na cidade de Barra do Garças-MT. Lucas foi atingido disparos de arma de fogo, enquanto atendias os clientes. A polícia acredita que a morte tenha sido encomendada por uma facção criminosa, da qual os detidos hoje fazem parte.

Desde o dia do crime, a Polícia Civil investiga o caso. Em entrevista à TV Cidade, afiliada à Record TV em Barra, o investigador Sidney Cardoso disse que Lucas tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, onde possuía uma lanchonete. A facção criminosa, apontada como a responsável pela morte do empresário, estaria em desacordo com a venda de entorpecentes, feita por Lucas.

Além da prisão dos dois envolvidos no homicídio do empresário, a Polícia Civil também cumpriu dois mandados de busca e apreensão. Durante a execução das ordens judiciais, os investigadores recuperaram uma pistola calibre .40, roubada de um policial em Cuiabá, e apreenderam algumas porções de drogas.

As investigações apontam que os dois detidos hoje tenham contribuído na fuga dos autores dos disparos e que eles façam parte da facção criminosa.

Dia do crime

O dono de uma lanchonete foi morto no bairro Santo Antônio, em Barra do Garças–MT. O homem foi assassinado com mais de cinco disparos de arma de fogo. A mulher dele estava no local e não foi atingida pelos tiros.

De acordo com as informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos contra o proprietário do estabelecimento comercial. Após o crime, os suspeitos fugiram.