Polícia Civil prende homem suspeito de estupro de vulnerável da própria amiga

Um homem suspeito de estuprar uma amiga quando ela estava desacordada foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na segunda-feira (17), no município de Querência – MT, logo após a ocorrência ser registrada pela vítima. O suspeito de 49 anos foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

A prisão do suspeito ocorreu após a vítima, de 31 anos, procurar a delegacia e relatar que na tarde de domingo (15), estava na companhia de sua irmã e de alguns amigos em um bar, quando no início da madrugada, decidiu ir embora pois já havia consumido muita bebida alcoólica.

Na ocasião, o suspeito ofereceu para acompanhá-la para que ela não fosse sozinha. Como a vítima mora nas proximidades, eles seguiram a pé e no momento em que chegaram à casa, ela se despediu e falou ao amigo poderia ir embora, pois estava tudo bem. Em seguida, a vítima se deitou e dormiu, porém acordou com o suspeito em cima dela, praticando a conjunção carnal.

Assustada, a vítima mandou o suspeito sair de cima dela, ocasião em que ele foi embora, mas passou a enviar mensagem para ela dizendo que estava arrependido do ato praticado e assumiu que aproveitou que a vítima estava desacordada para praticar o abuso. Na Delegacia, a vítima demostrou estar bastante abalada psicologicamente, além das dores físicas em decorrência da violência sexual sofrida.

Diante dos fatos, os policiais civis localizaram o suspeito, que foi conduzido a delegacia e interrogado pelo delegado Danilo Rodrigues Barbosa, sendo em seguida, autuado em flagrante por estupro de vulnerável, e posteriormente colocado à disposição da Justiça.

“A Polícia Civil esclarece que praticar sexo ou qualquer ato libidinoso com pessoa em situação de vulnerabilidade (desacordada, em coma alcoólico, desmaiada, drogada) constitui o crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217 – A, do Código Penal Brasileiro, com pena de até 15 anos de reclusão”, destacou o delegado Danilo.