Polícia Civil prende suspeito de envolvimento em golpes de estelionato pela internet

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, em ação para apurar crime de estelionato pela internet, cumpriu na manhã desta segunda-feira (10.10), mandado de busca e apreensão domiciliar, em um local identificado como possível “escritório do crime”, no bairro Ribeirão do Lipa em Cuiabá.

A ação resultou na prisão em flagrante de um homem, que exerce um cargo comissionado em órgão público. O suspeito foi autuado pelos crimes de estelionato e falsidade de documento.

As investigações iniciaram após a vítima procurar a Delegacia de Estelionato, informando que uma pessoa não identificada adquiriu um celular em seu nome, não sendo a compra realizada por ela. Com base em documentos apresentados pela vítima, a equipe da Polícia Civil iniciou as investigações conseguindo identificar o endereço onde o celular foi entregue.

Diante dos fatos, o delegado Herbert Yuri Figueiredo Rezende, representou pelo mandado de busca e apreensão no endereço, que foi deferido pela Justiça e cumprido na manhã desta segunda-feira (10), pelos policiais da Delegacia de Estelionato.

No local, foram apreendidos vários celulares e documentos falsos, havendo informações da portaria do prédio de que inúmeras pessoas frequentam o endereço, “tratando-se provavelmente de “escritório de crime” para aplicação de golpes de estelionato”, explicou o delegado.

O proprietário do imóvel, que trabalha como servidor comissionado em um órgão público, estava no local no momento da ação e foi encaminhado à delegacia, onde após ser interrogado, foi lavrado em flagrante.