Polícia Civil prende três suspeitos de latrocínio de jovem; um está foragido

A Polícia Civil de Primavera do Leste-MT prendeu nesta segunda-feira (17) três suspeitos de envolvimento na morte de Thiago Silva dos Santos, 24 anos. O corpo do jovem foi encontrado na última segunda (10) por funcionários de uma obra, onde a vítima trabalhava e morava. Thiago foi morto com um tiro na cabeça e a polícia acredita em um crime de latrocínio.

Em entrevista à TV Primavera, o delegado Allan Vitor, disse que até o momento quatro suspeitos foram identificados. “Em menos de 48 horas depois do crime, os policiais da Divisão de Homicídio conseguiram esclarecer a motivação e identificar os quatro envolvidos no crime, e houve a instauração do inquérito por latrocínio”.

Dos envolvidos, três tiveram a prisão temporária decretada e cumprida nesta segunda-feira (17) e um está foragido.

A princípio, o crime foi considerado um homicídio. A hipótese foi descartada após os investigadores descobrirem que os suspeitos tinham interesse nos bens materiais da vítima, principalmente nas bebidas alcóolicas. “Thiago teria levado dois litros de whisky para uma festa anterior ao momento do crime e lá teria convidado os envolvidos para irem até a casa dele”, relata o delegado.

As investigações continuam e a polícia está em diligências para encontrar e prender o quarto suspeito.

No local do crime

O corpo do rapaz foi encontrado com um tiro de arma de fogo e com sinais de espancamento.

No local do crime, também foram encontradas as iniciais do nome de uma organização criminosa escrita de sangue na parede e também no chão.