Polícia Civil recupera R$ 13,5 mil de vítima de golpe em venda de carro

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Nova Mutum, recuperou o valor de R$ 13,5 mil subtraídos de uma vítima de estelionato pela internet.

A vítima reside na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato, e procurou a DERF de Nova Mutum, nesta quarta-feira (05.10), narrando que viu um anúncio de venda de um veículo Fiat Palio, na rede social do Facebook.

Interessado no carro, o comunicante entrou em contato pelo telefone informado. Então o vendedor informou que automóvel estava na posse de seu primo, e após a negociação ficou acordado o pagamento via PIX no valor de R$ 13,5 mil.

Assim que a vítima fez o pagamento na conta bancária indicada, a mesma não conseguiu mais contato com o suposto vendedor, foi quando percebeu que havia caído em um golpe.

Diante dos fatos a equipe de Nova Mutum solicitou apoio à DRCI, a qual através da parceria com o Setor Anti Fraude do banco, fez o bloqueio do valor subtraído da vítima.

As investigações continuam visando identificar e responsabilizar os envolvidos no crime.