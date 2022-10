Polícia Militar apreende espingarda e cartuchos durante abordagem

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma espingarda e cartuchos durante abordagem policial na MT-110, em Guiratinga (PM). Um homem foi preso e deve responder por posse irregular de arma de fogo.

A guarnição foi informado de que havia um veículo Uno de cor escura parado por um período na entrada de uma fazenda às margens da rodovia MT-110.

A PM foi até o local e quando o condutor percebeu a presença policial mudou a velocidade do veículo, momento em que se iniciou o acompanhamento da PM.

Durante abordagem veicular e pessoal, foi constatado que o condutor não é habilitado .

A Polícia ainda encontrou com o indivíduo 6 cartuchos de espingarda cal.36, ainda intactos e uma espingarda cal.36 desmuniciada no banco de trás do veículo.

Foi encontrado no assoalho do lado do motorista mais 1 cartucho cal.36 ainda intacto, porém de carrego artesanal.

Diante dos fatos, o condutor do carro e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.