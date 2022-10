Policial penal salva criança engasgada com moeda

O policial penal Ivaldo Lembranzi, salvou uma criança que estava engasgada com uma moeda na manhã desta sexta-feira (07), em Várzea Grande. Lembranzi estava fazendo um serviço extra, quando avistou um adulto retirando uma criança do veículo e a sacudindo. Ao se aproximar percebeu que a criança estava engasgada e sem respirar.

Rapidamente pediu para ajudar e na mesma hora pegou a criança nos braços e iniciou a Manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros para casos de emergência por asfixia provocada por qualquer tipo de corpo estranho que obstrua as vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.

“Eu notei que o veículo parou de forma rápida, e que algo diferente estava acontecendo, logo o cidadão desceu com a criança e começou a sacudi-la de cabeça para baixo, foi quando vi que ela estava engasgada. Peguei ela nos braços, e ele desesperado me falou que poderia ser uma moeda, tirei ela de perto do trânsito e na calçada comecei a manobra. Foi quando ela expeliu a moeda e voltou a respirar”, detalhou.

Após a criança voltar a respirar de forma normal, o policial penal orientou o adulto a levar a criança a uma unidade hospitalar para uma avaliação médica.

O presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen-MT), Amaury Neves parabenizou o policial penal pela ação. “Graças a Deus tínhamos uma pessoa capacitada para agir em momentos como esse, com toda calma e técnica o policial penal conseguiu salvar a vida de uma criança”, pontuou.

Assista toda à ação que foi registrada por uma câmera de segurança próxima ao local.