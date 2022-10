Posse do novo Bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga acontece no domingo

A posse do novo bispo da Diocese Rondonópolis-Guiratinga, Dom Maurício da Silva Jardim, acontece no domingo (23), às 9h, na Catedral Santa Cruz. Às 7h30 está programada para acontecer o Ato Cívico de Acolhida na Câmara Municipal de Vereadores.

Padre Maurício foi nomeado pelo Papa Francisco para substituir Dom Juventino Kestering, no dia 8 de junho de 2022.

Dom Juventino faleceu no dia 28 de março de 2021, aos 74 anos, por complicações da Covid-19.

A ordenação do então padre Maurício da Silva como bispo ocorreu no dia 19 de agosto, na Catedral Metropolitana Mãe de Deus, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

SOBRE DOM MAURÍCIO

Dom Maurício da Silva Jardim nasceu em Sapucaia do Sul (RS) em 09/02/1969.

Sexto e último filho do casal Cecy da Silva e Honório Jardim. Entrou para o seminário com 21 anos no curso propedêutico. Tem formação em Filosofia pela FAFINC (RS). Bacharelado em Teologia em 1999 pelo Centro de Estudos Teológicos João Vianney de Viamão (RS). Pós graduado em Psicopedagogia em 1998 pela FAFINC (RS).

Ordenado presbítero em 11 de dezembro de 1999. Foi assessor da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Porto Alegre de 2002 a 2007. Viveu a experiência missionária em Moçambique de 2008 a 2012 pelo projeto Igreja Solidária do Regional Sul III.

Em março de 2016 foi nomeado pelo cardeal Fernando Filoni da Congregação da Evangelização dos Povos, Diretor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM), em Brasília (DF). Tem especialização Lato Sensu em Missiologia pelo ISTA, julho de 2017.

Desde 2016 é diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil.

Ao tomar conhecimento de sua nomeação, P. Maurício declarou: “a minha primeira atitude que fiz foi me colocar de joelhos, perto da minha cama, eu estava no meu quarto, e rezar a oração do abandono, de São Carlos de Foucauld e uma oração que eu rezo desde o tempo de seminarista, de colocar tudo nas mãos de Deus. ‘Meu Pai, a Vós me abandono, faz de mim o que quiseres, o que de mim fizeres eu te agradeço’”, revelou.