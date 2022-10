Prefeito de Lucas sai de partido após sigla declarar apoio a petista no segundo turno

O prefeito da cidade de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz Ribeiro, disse que vai se desfiliar do Cidadania, partido pelo qual foi eleito em 2020. A decisão foi tomada após Roberto Freire, presidente da sigla, anunciar que o partido vai apoiar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

Ribeiro postou um vídeo em suas redes sociais. “Com a declaração do Roberto Freire onde o Cidadania, que é o meu partido, declara apoio ao Lula, eu estou pedindo a minha desfiliação no dia de hoje, certo? Não estarei mais filiado ao Cidadania. […] A favor do Brasil, Bolsonaro 22”, disse o prefeito no vídeo publicado.

Ribeiro disse não ser possível “compactuar com essa situação, ver o meu partido apoiar um candidato a Presidência da República, preso por inúmeros processos de corrupção”.

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno no dia 30 de outubro.