Prefeito e empresariado discutem medidas para valorização da região central

Ações de revitalização para tornar mais atraente e valorizado o quadrilátero central de Rondonópolis estiveram em discussão durante reunião realizada, nesta terça-feira (18), no Palácio da Cidadania. Conduzida pelo prefeito em exercício Aylon Arruda, a reunião contou com as presenças dos presidentes da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), Renato Del Cistia, e da Câmara de Diretores Lojistas (CDL), Thiago Sperança, além do empresário Helmut Hollatz e secretários municipais de diversas pastas. Também participaram do encontro os vereadores Ozeas Reis e Cido Silva, que preside a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal.

Aylon destacou que a reunião teve como principal objetivo apresentar as ações que estão sendo realizadas pelas gestão municipal para melhorar e valorizar a região central da cidade, bem como para dialogar com o setor. Na ocasião, cada secretário ligado as questões que envolvem a região central puderam expor as ações desenvolvidas e responder aos questionamentos.

“Nestes 15 dias que estamos como prefeito em exercício, estamos intensificando o trabalho que já realizamos desde o início do mandato, a construção de pontes da sociedade com a gestão, reunindo com associações de moradores e entidades representativas de classe”, disse.

Ele agradeceu a presença dos representantes dos setores comercial e empresarial da cidade que atenderam ao chamado e destacou que o encontro é importante para a gestão compartilhar as informações das muitas ações que já estão em andamento ou em fase de projeto para o quadrilátero central. “Entre as ações apresentadas, estão as melhorias na infraestrutura e na mobilidade urbana e de acesso”, apontou. Os investimentos em andamento somente na área de infraestrutura da Prefeitura somam mais de R$ 23 milhões.

O município executa, no momento, obras de melhoria e revitalização do entorno do Cais, que inclui a melhoria da iluminação da Ponte Marechal Rondon sobre o rio Vermelho, a reforma do Casario e do Parque das Águas.

“Está, também, em fase de pré-projeto a construção de um grande terminal de integração do transporte coletivo na área da antiga rodoviária”, comentou, acrescentando que também serão realizadas adequações nas principais vias da cidade, entre elas da região central, que irão receber os corredores exclusivos para os ônibus do transporte coletivo e também as ciclo-faixas.

Os corredores serão implantados em apenas alguns trechos das vias, onde foi identificada necessidade de dar maior fluidez para o trânsito. Os corredores exclusivos e as ciclo-faixas, que já são realidade em grandes cidades, irão começar a ser implantadas pela Rua Dom Pedro II e na sequência na Avenida Bandeirantes.

Além dessas vias, também vão receber os corredores as ruas Fernando Corrêa da Costa, Barão Rio Branco, Otávio Pitaluga, João Pessoa, além das avenidas Dom Wunibaldo, Tiradentes, Marechal Rondon e Lions Internacional. No total serão 24km de corredores com faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo e de ciclo-faixas.

O município também investiu na revitalização da pavimentação asfáltica do quadrilátero central e da iluminação pública, implantando mais de 10 mil pontos de lâmpadas de LED.

Outra ação prevista pela Prefeitura para região central é a modernização do sistema semafórico e a fiscalização eletrônicas nas principais vias da cidade. As licitações já foram realizadas.

O presidente da Acir, Renato Del Cistia, agradeceu ao convite para fazer esta discussão sobre melhorias para região central. ” Muito bom a realização deste encontro. É importante abrir para o diálogo com as entidades”, disse.

“Quero parabenizar pela convocação e pelo empenho dos servidores para trabalhar para resolver os problemas do centro”, completou o presidente da CDL, Thiago Sperança.