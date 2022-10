Prefeito recebe concorrentes aos títulos de Miss e Mister Rondonópolis

A beleza rondonopolitana tomou conta do gabinete do prefeito no Palácio da Cidadania na tarde desta sexta-feira (21). As candidatas ao título de Miss Rondonópolis e os concorrentes do Mister Rondonópolis Oficial 2022 visitaram o prefeito em exercício Aylon Arruda, juntamente com a secretária do Governo, Ione Rodrigues.

Os concorrentes que vão representar a beleza rondonopolitana conheceram de perto o trabalho do gestor do município e também tiveram um tempo para fazer uma breve apresentação, contando um pouco da carreira profissional e do bairro a que representam.

Esse ano, o concurso reuniu 15 mulheres concorrentes ao título de Miss e 10 homens disputando o Mister. Eles estiveram no gabinete acompanhados da atual Miss Mato Grosso, que também é de Rondonópolis, Ana Flávia Reis, que tem 24 anos e atualmente trabalha como modelo.

Aylon Arruda lembrou que Rondonópolis é pioneiro em diversos setores da economia e do agronegócio. Após conhecer as candidatas e candidatos comentou que o município tem grandes chances de perpetuar o título de Miss Mato Grosso e até chegar ao Miss Brasil, como já aconteceu em outras edições.

O concurso que vai eleger os representantes da beleza feminina e masculina de Rondonópolis vai acontecer no dia 04 de novembro às 20 horas no Rondon Plaza Shopping. Está confirmada a presença da Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamed e da Miss Mato Grosso CNB 2022, Ana Flávia Reiz.