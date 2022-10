Prefeito se afasta por 15 dias e vice assume; Paulo José comandará Sanear

Pelos próximos quinze dias, Rondonópolis terá um novo prefeito. O atual vice, Aylon Arruda (PSD), assumirá a cadeira de José Carlos do Pátio (PSB), cujo pedido de afastamento foi aprovado pela Câmara de Vereadores na manhã desta sexta-feira (7). Em coletiva de imprensa na sala de reuniões do gabinete, Pátio alegou como motivos para o período de licença o que chamou de “tripé”: cuidados com a saúde, andamento de projetos e o apoio à campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República neste segundo turno.

Dons investimentos, Pátio afirmou que dedicará os próximos dias a trafegar pelo “corredor” Cuiabá x Brasília. “Nós temos que terminar o projeto da duplicação do nosso. Anel Viário, o projeto de pavimentação asfáltica e o Finisa 3 [Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento]. Ao todo serão cerca de R$ 300 milhões em investimentos que vamos viabilizar junto ao Estado e Governo Federal, na busca destes recursos para Rondonópolis”, disse.

Da sáude, um checkup. “Chega uma hora que a gente precisa dar uma geral”, disse Pátio. Da corrida política, o apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno das eleições. “Também vou aproveitar o tempo para pedir o apoio e o voto para o presidente Lula, pra que a gente consiga a eleição dele para comandar o país”.

AYLON ASSUME

A partir da próxima segunda-feira (10), Aylon Arrunda comandará o Poder Executivo Municipal. De pronto, afastou a tese de acordo político. “Quero deixar isso claro. Não existe acordo. O prefeito está agindo pela confiança que tem em mim enquanto vice-prefeito. Minha missão será continuar nessa sincronia junto ao nossos secretariado junto aos vereadores, continuar com esses trabalho, fazendo as pontes. Sabemos do tamanho da responsabilidade, mas conhecemos bem a gestão. Tenho certeza de que teremos o apoio de todos para que possamos fazer esta cidade seguir como a segunda maior economia do Estado”, disse.

Sobre a preferência de Pátio por Lula, Aylon amenizou: “Nós temos posições diferentes, minha escolha a presidente é outras. Mas aqui o nosso partido é Rondonópolis”.

SANEAR

Também a partir de segunda-feira (10), o comando do Sanear passará às mãos de Paulo José, aliado de primeira hora de Pátio, sendo integrante do chamado “trio parada dura” quando se lançou pré-candidato a deputado federal nestas eleições. Depois declinou e deixou o caminho livre para a candidatura da primeira-dama do município, Neuma de Morais (PSB).