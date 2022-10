Prefeituras do Mato Grosso apostam na inovação e formação continuada dos serviços públicos

Prefeitos, gestores e servidores de 50 municípios, distribuídos em 13 Estados, acompanharam na manhã desta terça-feira (04/10) o WebinarRCD que mostrou como as Prefeituras do Leste do Mato Grosso investem na modernização dos serviços públicos. Os avanços tecnológicos de Barra do Garças, Primavera do Leste e Rondonópolis foram os destaques do encontro virtual promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) e apresentado pela jornalista Valdireni Alves. “Esse espaço surgiu para promover a interação e incentivar que os municípios invistam cada vez mais em tecnologia, que usem dados para tomada de decisão e basear suas políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Investir em tecnologia é um processo contínuo, novo ainda para muitos municípios e um desafio de mudança de cultura, e a Rede Cidade Digital busca, através desses eventos, trazer ideias, conteúdos e soluções”, destacou a gerente de comunicação da RCD, Sharlene Sarti.

O vice-prefeito de Barra do Garças, Prof. Sivirino Souza dos Santos, lembrou que a pandemia acelerou a implantação de ferramentas que melhorassem o acesso dos contribuintes e moradores aos serviços municipais. Ele também destacou a necessidade de formação continuada dos professores da rede de ensino municipal. “Conseguimos avançar nesse sentido, implementamos no primeiro momento uma sala de formação continuada para que toda terça e quinta-feira pudéssemos estar reunindo com os educadores, gestores de escolas e coordenadores para que a educação não tivesse percas irreparáveis e mesmo assim tivemos, mas buscar essas ferramentas para a gestão foram fundamentais”, avaliou o vice-prefeito.

A secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondonópolis, Neiva de Cól, também disse que o momento despertou o olhar do município para as inovações digitais. Redução de gasto com papel, celeridade dos processos, informatização da saúde, comunicação via whatsapp e o incentivo à formação continuada são algumas das ações em andamento em Rondonópolis, conforme ressaltou a secretária. “Temos hoje uma secretaria composta por seis departamentos e todo o foco voltado para o incentivo às inovações (…) tem muitas inovações que estão acontecendo e a gente percebe que a nossa gestão tem muito a construir e a melhorar nesse sentido”.

Em Primavera do Leste, de acordo com o coordenador de Projetos da Prefeitura, Joao Mascaro, na cidade de 80 mil habitantes a prefeitura tem buscado a integração dos processos. Outro foco de destaque da administração municipal, segundo Mascaro, é se tornar polo tecnológico e aeronáutico. “O que temos feito agora é uma preocupação muito grande na qualificação de pessoas. Para isso, a Prefeitura tem feito convênio com muitas instituições para capacitar as pessoas e aproveitando a potencialidade existente na área do município”. No evento, os gestores também puderam conhecer ferramentas disponibilizadas pelas empresas Aprova Digital, Betha Sistemas e 1Doc.