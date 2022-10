Prepara Varejo: programa do Sistema Fecomércio-MT segue para o interior ofertando cursos gratuitos

Dando continuidade ao lançamento do maior programa gratuito de capacitação para o comércio varejista em Mato Grosso, o Prepara Varejo 2022, realizado pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Senac-MT, encerrou, na noite de quinta-feira (20), o segundo dia de palestras com profissionais que são referências nacionais em vendas, gestão e desenvolvimento de negócios.

João Laurentino abriu o evento destacando a importância em qualificar pessoas e líderes para o varejo. “Nós não temos mais o direito de não saber. As palestras, treinamentos e até mesmo um vídeo nas mídias sociais pode fazer com que você consiga melhorar seus resultados”.

O criador da Escola de Oportunidades também relacionou o acesso à informação com a competência de ação, tanto do empresário quanto do colaborador. “Não basta que os donos de lojas tenham muita informação e conheçam todos os processos do negócio, é preciso este mesmo comprometimento dos colaboradores da empresa”.

Na segunda palestra da noite, os participantes puderam acompanhar o campeão olímpico, Tande do Vôlei, que falou sobre a necessidade de buscar conhecimento para ser protagonista na vida profissional.

“A gente precisa se reinventar o tempo inteiro. O ‘Prepara Varejo’ é uma bela oportunidade para continuar alcançando seus objetivos. Ou seja, quer saber onde você vai chegar na vida ou na profissão, basta saber o quão esforçado você é na sua vida pessoal e profissional”.

Em toda sua palestra, Tande concilia a vida de atleta com treinamentos e qualificações periódicas e as situações da vida profissional. “Se você treina suficientemente para achar que já é o bastante, garanto que ainda faltará um pouco mais para você ser realmente diferenciado. Assim como os atletas de alta performance agem, você, na sua carreira, deve fazer da mesma forma”.

Ao término da palestra, Tande, em agradecimento à iniciativa do Sistema Fecomércio-MT pela realização do programa, entregou uma réplica da primeira medalha olímpica ao superintendente da Federação, Igor Cunha, que, na oportunidade, agradeceu o empenho dos colaboradores do Sistema Comércio e a importância da ação. “O programa será contínuo no estado, uma vez que o conhecimento que está sendo ofertado vai beneficiar comerciantes e comerciários nas principais datas comemorativas para o varejo, como a Black Friday, Natal e liquidações de início de ano”.

O programa segue para as cidades de Sinop, Barra do Garças, Tangará da Serra e Rondonópolis, ofertando palestras com especialistas em comportamento e desenvolvimento humano, divulgando os cursos de aperfeiçoamento com foco na capacitação do trabalhador do comércio.

Para conhecer os mais de 140 cursos que estão sendo ofertados de forma gratuita, acesse o site www.mt.senac.br, ou basta ir até uma das unidades do Senac-MT, localizadas na capital e interior do estado.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.