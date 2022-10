Presidente do TSE garante que quem estiver na fila até as 17h poderá votar

Em entrevista coletiva na tarde deste domingo (2), o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantiu que quem estiver na fila até as 17h conseguirá votar. Ele afirmou que o primeiro turno das eleições deste ano está ocorrendo de forma “absolutamente tranquila, com clima ameno”. Segundo ele, as intercorrências que ocorreram são incidentes normais em toda eleição.

O ministro também falou sobre o decreto que proibiu o porte de arma em um raio de 100 metros dos locais de votação. “Dia de eleição não é dia de arma. A arma do eleitor é o voto”, afirmou. Em 30 de agosto, a o plenário do TSE decidiu, por unanimidade, a proibir o porte de arma nos locais de votação. A vedação vale, inclusive, para integrantes das forças de segurança que não estejam a serviço no dia do pleito.

“A questão preventiva das armas me parece que foi importante e teve uma grande aceitação. Os próprios CACs parece que entenderam muito bem isso, sobre a importância da segurança e da democracia”, afirmou.

A Justiça Eleitoral também decidiu que neste ano o eleitor não pode entrar na cabina de votação com o celular. Segundo o ministro, as pessoas que burlarem a regra serão responsabilizadas.

Mais cedo, Moraes votou em um colégio eleitoral na Zona Sul da capital paulista. Depois seguiu para Brasília, onde vai acompanhar a apuração dos votos.

Neste sábado (1), o magistrado fez um pronunciamento na televisão e no rádio. Ele disse que o primeiro turno das eleições será realizado de maneira segura, transparente e confiável. De acordo com Moraes, a Justiça Eleitoral vai garantir a plena liberdade e segurança no exercício do direito do voto de cada eleitor.