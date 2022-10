PRF apreende 42 tabletes de cocaína e motorista é preso por tráfico de drogas

Um motorista foi preso e deve responder pelo crime de tráfico de drogas durante fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (10), na BR-364, em Alto Garças (MT). A PRF apreendeu aproximadamente 42 tabletes de Cocaína/Cloridrato de Cocaína.

Conforme informações, a PRF deu ordem de parada para o condutor do veículo Celta, de cor preta, que não obedeceu e saiu em fuga sentido Alto Araguaia.

A equipe realizou acompanhamento tático, e na altura do km 37, conseguiu realizar a abordagem, identificando o motorista, que alegou não ter parado pois o licenciamento do veículo estava atrasado e não queria “perder” o veículo.

A equipe retornou para a UOP para uma fiscalização mais aprofundada, tendo em vista a fuga realizada e o nervosismo apresentado pelo motorista.

Ao vistoriar as laterais do veículo, num compartimento oculto do carro, foram localizados diversos tabletes de substância análoga a cocaína, que, após a realização do teste preliminar com o produto tiocianato de cobalto, reagiu positivamente para a presença de cocaína.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para o indivíduo pelo crime de tráfico de drogas.

O condutor afirmou que pegou um voo no município de Florianópolis, e desembarcou em Cuiabá, pegando o veículo já preparado no estacionamento do aeroporto, e que levaria o veículo até Florianópolis, recebendo a quantia de R$ 10 mil para quitar dívidas do tempo em que foi apenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.