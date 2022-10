PRF apreende carga de pasta base avaliada em mais de R$1,5 milhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira (19) cerca de 30kg de pasta base de cocaína sendo transportados em um veículo na BR-070, em Barra do Garças. A carga foi avaliada em mais de R$1,5 milhão.

A equipe fazia abordagens quando parou o veículo Civic conduzido pelo homem de 40 anos. Ao verificar o porta-malas, sentiram um forte odor e começaram uma busca mais minuciosa. Uma arte do carpete foi retirada e o entorpecente encontrado em um fundo falso.

Indagado, o suspeito disse que pegou o carro em Cuiabá e ganharia R$2 mil pelo transporte.

O rapaz alegou que apenas pegou o veículo com a chave no contato estacionado em um posto de Cuiabá e deixaria em um posto de Barra do Garças também com a chave no contato, mas não saberia quem entregou e nem quem pegaria o veículo com o entorpecente.