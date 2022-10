PRF encontra droga escondida em painel e suspeito diz que usaria dinheiro para pagar dívida de pensão

Um homem de 35 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (21) em Rondonópolis transportando pasta base de cocaína escondida dentro do painel do carro. O cão farejador foi usado na busca.

Ele estava em um veículo Fiat Uno e ficou muito nervoso com as perguntas feitas pelos policiais durante a abordagem de rotina. Os cães foram acionados e apontaram para a presença de droga dentro do painel onde os policiais encontraram cerca de 20 kg de pasta base de cocaína.

Inicialmente, o suspeito afirmou que a droga vinha de Poxoréu, mas depois afirmou que iria entregar e um estacionamento de um mercado em Rondonópolis e que o dinheiro seria usado para pagar dívidas de pensão alimentícia que ele tem.

CÃO FAREJADOR

Um novo cão farejador fará parte agora da unidade de Rondonópolis, o pastor alemão Xanto, de 1 ano e 4 meses, está sendo treinado para o lugar do cão mais velho.