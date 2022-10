Processo contra Abílio pode recolocar Bezerra na Câmara Federal

O eterno cacique da política mato-grossense, Carlos Bezerra (MDB), não se elegeu à Câmara Federal em 2022. Ainda assim, pode ter a cadeira garantida graças a um recurso impetrado pela Prefeitura de Cuiabá contra o eleito a deputado federal e candidato a prefeito da capital em 2020, Abílio Júnior (PL).

Abílio é ex-vereador e disputou as eleições deste ano sub judice. Ocorre que a Prefeitura ingressou com um recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado para reverter a decisão que o considerou elegível neste ano, suspendendo os efeitos de uma decisão na instância local que cassou seu mandato e o tornou inelegível por oito anos a contar de 2020.

Se o TJ acatar o recurso, os votos de Abílio serão considerados nulos. Bezerra, então, com os votos seus e do partido, pode assumir a cadeira.