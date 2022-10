Programação da mostra ‘Arteculando Literarondon’ começa nesta segunda na biblioteca Rachid Mamed

O programa ‘Arteculando Literarondon’ começou nesta segunda-feira (10), na Biblioteca Municipal Rachid Mamed, em Rondonópolis (MT).

A programação do projeto conta com lançamentos de livros, exibição de documentários, oficinas de artes orientais e de meditação e apresentações musicais.

Conforme informações bibliotecária Cláudia Machado, o espaço agendou a visitação de alunos das escolas públicas da cidade, mas a programação é extensiva a toda a população.

Ainda na programação desta segunda-feira (10) haverá entre meio-dia e 13h, a exibição de documentários de diretores locais abordando temas como preconceito, homofobia, democracia, feminicídio, misoginia, xenofobia, luta de classes, entre outros.

Também haverá um Karaokê e, em seguida, o lançamento da exposição itinerante do poeta e artista plástico mato-grossense já falecido Calé Marien.

Dando continuidade à programação, à noite o cantor Gerônimo José Dias fará apresentação de músicas e poemas de sua autoria das 19h às 21h.

De segunda a sexta-feira (14), ficará exposto um varal literário idealizado pelo escritor George Ribeiro, onde, além das obras, também podem ser pendurados livros de qualquer pessoa que já os tenha lido e queira levar de casa para compartilhar com outras.

CONFIRA A PROGRAÇÃO DA SEMANA

Terça-feira (11) também serão veiculados documentários sobre os mesmos temas do dia anterior e nos mesmos horários, além de haver cantoria com Karaokê. A partir das 9h até as 21h acontece uma oficina de origami – que é uma arte japonesa de dobradura de papel – acompanhada de contação de história sobre tsuru – uma ave sagrada do japão – pela escritora Tatiane Silva Santos. Segue também a exposição de livros. Já das 19h às 21h, será a vez da escritora Ana Paula Clara conduzir a roda de conversas “As mídias digitais no universo literário”.

No meio da semana, a quarta-feira (14) começa com música instrumental pela manhã. Na sequência, a roda de conversas fica por conta do presidente da Academia Rondonopolitana de Letras, Paulo Isaac, acompanhado dos escritores Cassyo Ander e Isaías Dias Pereira. Quem for visitar a mostra também vai poder participar de brincadeiras e Karaokê. A programação vai até as 17h.

Na quinta-feira (15) também tem música instrumental o dia todo. Pela manhã, o debate será mediado pela escritora Dafne Uhde que vai falar sobre o universo da literatura infantil. Os presentes também vão poder não apenas conhecer sobre meditação através de um diálogo, mas também experimentá-la na prática com dinâmicas em uma oficina terapêutica com o psicólogo Fabiano Freitas. A biblioteca segue aberta até as 21h.

Aqueles que não conseguirem participar do bate-papo sobre literatura infantil na quinta com a Dafne, podem aproveitar para trocar uma ideia sobre o assunto na sexta-feira (16), já que nessa data, pela manhã, ela vai repetir a mesma interaç16ão com o público.

Também no período matutino, Fabiano Freitas oferece novamente a oficina terapêutica sobre meditação. O programa começa às 9h e vai até o meio-dia. À tarde, a roda de conversa será dirigida pela escritora Lúcia Francisca da Silva das 14h às 17h.

Para fechar a mostra, na noite de sexta, a partir das 19h, acontece o lançamento do livro digital de Hermélio Silva seguido de uma mesa redonda com pessoas convidadas pelo autor e com a presença especial do artista plástico Wander Melo, responsável pela obra “Canções da floresta”, que ilustra a capa do E-book.

A Biblioteca Rachid Mamed se localiza na Avenida Marechal Rondon 639, Centro.