Projeto voltado a mulheres rurais promove atividades de sustentabilidade e cultura

Fomento à produção artesanal da mulher rural e ao desenvolvimento sustentável, conhecimento e acesso à cultura. São com esses objetivos que o distrito de Agrovila das Palmeiras, em Santo Antônio de Leverger, recebe neste sábado (22.10) o projeto Mulher Rural – Vambora Empreender. O evento é gratuito.

Viabilizada por meio de emenda parlamentar atendida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a iniciativa oferece atividades de promoção à produção e comercialização de produtos feitos por mulheres empreendedoras de comunidades rurais, bem como momentos de descontração e entretenimento.

“É um projeto que busca promover o desenvolvimento sustentável das comunidades por meio das mulheres empreendedoras, levando também cultura às comunidades atendidas. Acreditamos que trará resultados que irão além dos aspectos de empreendedorismo e de negócio, pois visa a sustentabilidade das mulheres da comunidade e trabalha a cultura dentro do viés social”, explica a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa na Secel, Keiko Okamura.

A abertura do evento contará com uma palestra nacional da produtora e empreendedora rural Marlene Kauit, a partir das 14h. Serão oferecidos ainda atendimentos de saúde, encontro entre as comunidades rurais, feiras-livres, espaço para as crianças, dia da beleza e apresentações artísticas com as bandas regionais Bitth do Verão, Erresom e da dupla Anselmo e Rafael.

Para a coordenadora geral do projeto, Silvana Cordova, a mulher do campo é o exemplo vivo de empreendedorismo. “Ela cuida de tudo e faz acontecer, mas acaba não tendo muito tempo para compartilhar seus saberes com outras mulheres. E com o evento vamos possibilitar esse encontro”.

O projeto é uma realização do Movimento Vambora, com apoio da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger e patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por intermédio de emenda parlamentar do deputado estadual professor Allan.