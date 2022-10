Quadrilha é localizada e presa em Rondonópolis após investigação da Polícia Civil

Uma investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis para apurar a autuação de um grupo criminoso em roubos e furtos ocorridos na cidade resultou na prisão em flagrante de cinco suspeitos, na manhã desta segunda-feira (10). As diligências foram realizadas durante toda a madrugada a fim de localizar os envolvidos em um furto realizado horas antes.

A equipe da Derf apurou que a associação criminosa é composta por cinco homens e uma mulher, que participam diretamente nos crimes. Dois deles atuam como líderes da quadrilha, outros são responsáveis por aliciar menores de idade e um cuida da logística, levantando o armamento e veículo utilizado nas ações criminosas.

Os policiais civis identificaram duas casas dos suspeitos, uma no bairro Antônio Geraldine e outra no residencial André Maggi, e os veículos que os criminosos que os criminosos utilizaram nas ações, uma Ecosport branca e um Celta branco.

No domingo, em um dos endereços alvos, os investigadores avistaram os suspeitos saindo da Ecosport, com alguns bens furtados de uma vítima. Após monitoramento no local, os policiais perceberam chegar no endereço o Celta branco, com outros membros da quadrilha, e os abordaram.

Alguns suspeitos correram para o fundo da casa e o que estava na direção saiu em alta velocidade, mas foi contido.

Outras equipes da Derf conseguiram abordar duas mulheres e dois homens na residência. Enquanto os policiais entravam na casa, outro suspeito tentou fugir, mas foi detido nas proximidades, com parte do dinheiro das vítimas. Dentro da residência do bairro André Maggi, a equipe da delegacia recuperou diversos bens levados das vítimas e em um dos quartos estava a chave da Ecosport.

Em outro endereço, no Jardim Ipanema, foi apreendida uma adolescente, que confessou a participação no crime. Ela disse que a intenção da quadrilha era roubar as vítimas, mas quando chegaram na casa perceberam que não havia ninguém e decidiram furtar.

Em outro endereço, os investigadores conseguiram apreender a Ecosport branca escondida nos fundos de outro suspeito. O veículo estava adulterado com fita isolante, com modificação dos números. O veículo foi roubado em Jaciara, na semana passada.

Além do furto à residência, dois suspeitos presos confessaram a participação no roubo da Ecosport e outro assumiu os furtos da bicicleta apreendida, ocorrido no bairro Granville, e outro cometido no Jardim Mato Grosso.

Todos os bens levados das vítimas foram recuperados e entregues. Os cinco foram encaminhados à Derf de Rondonópolis e os quatro adultos autuados pelos crimes de associação criminosa, furto, receptação e corrupção de menores.