Quadrilha é presa comercializando drogas em empresa de reciclagem

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar (PM), na noite deste domingo (2), no bairro Parque Independente, em uma empresa de reciclagem de metal, em Pedra Preta (MT). Eles devem responder pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, corrupção de menores e ameaça. A PM apreendeu entorpecentes, dinheiro, celulares e outros materiais.

A PM recebeu a denúncia informando que o local está servindo de venda de drogas e uso de entorpecentes, como também, diziam que estava saindo um forte cheiro de maconha do local e que haviam vários menores consumindo entorpecentes e bebidas alcoólicas.

Diante das denúncias, a guarnição foi até o endereço e constatou os fatos.

Um dos suspeitos já é conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas, outro saiu recentemente do presídio e o 3° suspeito foi colocado em liberdade após audiência de custódia, pela tentativa de roubo de gado.

No local do fato, a PM encontrou uma criança de apenas 3 anos de idade que estava acompanhada da mãe. A mulher também foi presa.

O Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi entregue para a avó materna.

Diante dos fatos, os suspeitos e os materiais apreendidos foram e encaminhados para a Delegacia Judiciária Civil para as providências cabíveis.